Eurovision 2022: è possibile puntare sui siti di scommesse online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo il grande exploit dei Maneskin, vincitori lo scorso anno a Rotterdam, l’Eurovision sbarca in Italia, più precisamente a Torino. Il 10 e il 12 di maggio ci saranno, infatti, le due semifinali preparatorie alla finale il 14. Confermatissimi Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio come commentatori per l’Italia. I due conduttori (i rumors sono parecchio Leggi su periodicodaily (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo il grande exploit dei Maneskin, vincitori lo scorso anno a Rotterdam, l’sbarca in Italia, più precisamente a Torino. Il 10 e il 12 di maggio ci saranno, infatti, le due semifinali preparatorie alla finale il 14. Confermatissimi Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio come commentatori per l’Italia. I due conduttori (i rumors sono parecchio

Advertising

twitorino : Eurovision Song Contest 2022, in diretta streaming da Palazzo Madama il passaggio di testimone tra #Rotterdam e… - Raiofficialnews : ??#Eurovision2022, il logo del 66° @Eurovision ?? - EurovisionRai : Italianità e armonia s’incontrano in “The Sound of Beauty”. Riuscite a sentirne il suono? L’ispirazione dell’art th… - periodicodaily : Eurovision 2022: è possibile puntare sui siti di scommesse online #Eurovision - davidfirn : Strong Eurovision vibe -