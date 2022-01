Covid Italia, “una donna su 6 partorisce positiva” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Una donna in gravidanza su sei partorisce con il Covid”. È la rilevazione della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, fatta attraverso il network degli ospedali sentinella che monitorano l’andamento della curva pandemica. Ad analizzare i dati relativi alle donne incinte ricoverate nelle aree Covid dei reparti di Ginecologia e Ostetricia sono stati 12 ospedali aderenti alla rete sentinella. “Su un totale di 404 parti eseguiti nelle 12 strutture sanitarie nella settimana dal 18 al 25 gennaio, 65 sono avvenuti in area Covid. Complessivamente, dunque, il 16% delle gravide ha contratto l’infezione da Sars-Cov-2 e ha partorito con il Covid”, evidenzia il report. “La presenza di pazienti gravide positive pone un problema dal punto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Unain gravidanza su seicon il”. È la rilevazione della Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, fatta attraverso il network degli ospedali sentinella che monitorano l’andamento della curva pandemica. Ad analizzare i dati relativi alle donne incinte ricoverate nelle areedei reparti di Ginecologia e Ostetricia sono stati 12 ospedali aderenti alla rete sentinella. “Su un totale di 404 parti eseguiti nelle 12 strutture sanitarie nella settimana dal 18 al 25 gennaio, 65 sono avvenuti in area. Complessivamente, dunque, il 16% delle gravide ha contratto l’infezione da Sars-Cov-2 e ha partorito con il”, evidenzia il report. “La presenza di pazienti gravide positive pone un problema dal punto ...

