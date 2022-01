Covid-19, meno contagi ma ancora tanti morti. E arriva Omicron 2, Bassetti: “Più contagiosa” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Diminuiscono i contagi da Covid-19, sia rispetto a ieri sia rispetto a una settimana fa, confermando la stabilizzazione della curva. Ma, purtroppo, il numero dei morti è ancora alto di cui quasi un terzo si registra in Lombardia. Buone notizie, invece, dal fronte ospedaliero: si registra un netto calo dei ricoveri ordinari e scendono ancora, anche se più lentamente, le terapie intensive.In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, sono 155.697 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 167.206) e 389 i decessi (ieri 426) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono 10.539.601 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 145.159. Dall'inizio della ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Diminuiscono ida-19, sia rispetto a ieri sia rispetto a una settimana fa, confermando la stabilizzazione della curva. Ma, purtroppo, il numero deialto di cui quasi un terzo si registra in Lombardia. Buone notizie, invece, dal fronte ospedaliero: si registra un netto calo dei ricoveri ordinari e scendono, anche se più lentamente, le terapie intensive.In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, sono 155.697 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 167.206) e 389 i decessi (ieri 426) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono 10.539.601 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 145.159. Dall'inizio della ...

Advertising

Adnkronos : #Covid in Italia, il punto Gimbe: contagi, decessi, ricoveri e morti. #notizie - HuffPostItalia : 'I vaccinati hanno carica virale 10 volte meno infettiva dei non vaccinati': lo studio - chetempochefa : 'Abbiamo dati recenti di come nei pazienti covid che hanno meno di 18 anni, nel mese successivo alla guarigione c'è… - InteristaRatto : @GreenMidnight1 @Lele070814 @tcarapezza @teo_acm senza covid avrebbe avuto anche molte meno perdite, anche la stess… - b_baolo : @Marcella_IsBack non so che farci, la mia idea attuale è che resterà in piedi fino fine anno prossimo, probabilment… -