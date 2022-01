CM Punk: “Non so quanto tempo mi resta sul ring” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uno dei momenti più ricordati del passato 2021, ma possiamo dire anche degli ultimi anni, è sicuramente il ritorno di CM Punk, dopo ben 7 anni lontano dai ring di Wrestling. Uno dei dubbi attorno a questo ritorno riguardava la qualità di Punk con ben più di 40 anni sulle spalle ed uno stop così lungo, ma ogni dubbio è stato smentito dal Best In The World che, tramite un post sul proprio profilo Twitter, ha ringraziato i fan. “Vivo ogni momento come fosse l’ultimo” “Quello che passo sul ring di fronte ad un pubblico è tempo che non avrei mai pensato di poter riavere indietro. Vivo ogni secondo come fosse l’ultimo. Non so quanto tempo mi resta sul ring, ma giuro che darò tutto me stesso. Grazie a tutti quelli ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uno dei momenti più ricordati del passato 2021, ma possiamo dire anche degli ultimi anni, è sicuramente il ritorno di CM, dopo ben 7 anni lontano daidi Wrestling. Uno dei dubbi attorno a questo ritorno riguardava la qualità dicon ben più di 40 anni sulle spalle ed uno stop così lungo, ma ogni dubbio è stato smentito dal Best In The World che, tramite un post sul proprio profilo Twitter, haraziato i fan. “Vivo ogni momento come fosse l’ultimo” “Quello che passo suldi fronte ad un pubblico èche non avrei mai pensato di poter riavere indietro. Vivo ogni secondo come fosse l’ultimo. Non somisul, ma giuro che darò tutto me stesso. Grazie a tutti quelli ...

