Charlene di Monaco ancora ricoverata: spunta un’indiscrezione sul suo rientro a casa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Charlene di Monaco continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Le sue condizioni di salute starebbero registrando un leggero miglioramento. Le condizioni di salute della principessa Wittstock restano ancora un’incognita. La principessa solo alcuni giorni fa ha trascorso il suo compleanno nella clinica in Svizzera dov’è ancora ricoverata. Dopo aver trascorso il proprio compleanno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022)dicontinua a tenere tutti con il fiato sospeso. Le sue condizioni di salute starebbero registrando un leggero miglioramento. Le condizioni di salute della principessa Wittstock restanoun’incognita. La principessa solo alcuni giorni fa ha trascorso il suo compleanno nella clinica in Svizzera dov’è. Dopo aver trascorso il proprio compleanno L'articolo proviene da Inews24.it.

