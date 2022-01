Caso Saguto: Pg, 'non è processo all'antimafia, per noi un dolore lancinante'/Adnkronos (3) (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - Ma come nasce, dunque, l'inchiesta che ha portato al processo a Silvana Saguto e al suo 'cerchio magico'? Per Caso. Da una intercettazioni in un autosalone a Gela (Caltanissetta), tra un dipendente del salone e un finanziere. A raccontarlo, proseguendo la requisitoria, è la Procuratrice di Caltanissetta, Lia Sava, nel processo d'appello a carico del 'cerchio magico' dell'ex giudice radiata dalla magistratura e condannata in primo grado a otto anni e mezzo. "Anche un fatto processuale è la sua genesi, e mi sembra importante in questa sede ricordare qual è stata la genesi di questo processo - dice Sava - Peraltro le carte che dimostrano qual è stata la genesi di questo processo sono state depositate in primo grado e sono agli atti di questo rocesso". E ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) () - Ma come nasce, dunque, l'inchiesta che ha portato ala Silvanae al suo 'cerchio magico'? Per. Da una intercettazioni in un autosalone a Gela (Caltanissetta), tra un dipendente del salone e un finanziere. A raccontarlo, proseguendo la requisitoria, è la Procuratrice di Caltanissetta, Lia Sava, neld'appello a carico del 'cerchio magico' dell'ex giudice radiata dalla magistratura e condannata in primo grado a otto anni e mezzo. "Anche un fatto processuale è la sua genesi, e mi sembra importante in questa sede ricordare qual è stata la genesi di questo- dice Sava - Peraltro le carte che dimostrano qual è stata la genesi di questosono state depositate in primo grado e sono agli atti di questo rocesso". E ...

