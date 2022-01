Calciomercato Sampdoria, in arrivo Sabiri: trattativa ai dettagli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: in dirittura d’arrivo la trattativa tra i blucerchiati e l’Ascoli per Sabiri. Affare vicino alla conclusione È ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Sampdoria e Ascoli per Abdelhamid Sabiri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società hanno raggiunto in queste ore un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista classe ’96 rinforzerà così il reparto mediano a disposizione del tecnico Marco Giampaolo e permetterà anche a Valerio Verre di firmare per l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): in dirittura d’latra i blucerchiati e l’Ascoli per. Affare vicino alla conclusione È ormai in dirittura d’latrae Ascoli per Abdelhamid. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società hanno raggiunto in queste ore un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista classe ’96 rinforzerà così il reparto mediano a disposizione del tecnico Marco Giampaolo e permetterà anche a Valerio Verre di firmare per l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

