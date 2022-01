Basket | una statua per Kobe e Gianna Bryant sul luogo dell’incidente

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Unaper, nel secondo anniversario del tragico incidente in elicottero che tolse la vita alla leggenda NBA e alla figlia, oltre che ad altre sette persone. La scultura di bronzo è stata posizionata ieri a Calabasas, in California, neldello schianto fatale. L’opera mostrain uniforme dei Lakers che abbraccia la figlia, a sua volta in uniforme dae con un pallone in mano. Sul piedistallo sono incisi anche i nomi delle altre sette vittime, con la scritta ‘Heroes come and go but legends are forever’, ovvero “Gli eroi vanno e vengono, ma le leggende sono per sempre”. Larimarrà temporaneamente sulla collina ed è già meta di pellegrinaggio per i ...