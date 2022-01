Australian Open 2022: Ashleigh Barty domina anche Keys e vola in finale a Melbourne (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ashleigh Barty è meritatamente la prima finalista degli Australian Open 2022. La numero uno del mondo prosegue nel suo straordinario cammino nello Slam di casa, superando in semifinale l’americana Madison Keys con un perentorio 6-1 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco. Non c’è stata partita, come è sempre accaduto nei match dell’Australiana, con Barty che ha dominato l’avversaria, conquistando la sua prima finale della carriera a Melbourne, la terza a livello Slam, dopo quelle vinte al Roland Garros (2019) e Wimbledon (2021). Questa volta nessuna dolorosa sconfitta in semifinale, come nel 2020 quando venne battuta da Sofia Kenin. L’Australiana ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022)è meritatamente la prima finalista degli. La numero uno del mondo prosegue nel suo straordinario cammino nello Slam di casa, superando in semil’americana Madisoncon un perentorio 6-1 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco. Non c’è stata partita, come è sempre accaduto nei match dell’a, conche hato l’avversaria, conquistando la sua primadella carriera a, la terza a livello Slam, dopo quelle vinte al Roland Garros (2019) e Wimbledon (2021). Questa volta nessuna dolorosa sconfitta in semi, come nel 2020 quando venne battuta da Sofia Kenin. L’a ha ...

