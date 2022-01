Atalanta, stop Miranchuk: lesione muscolare di secondo grado (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo Duvan Zapata, si ferma anche Aleksej Miranchuk. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del centrocampista offensivo classe ’95 che dovrà restare fermo per almeno due settimane a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore russo, nella giornata odierna, ha iniziato a sottoporsi alle terapie del caso. Da valutare ancora Duvan Zapata che nella seduta mattutina si è allenato a parte. L’obiettivo è recuperarlo in vista della sfida di domenica 6 febbraio contro il Cagliari, in programma alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo Duvan Zapata, si ferma anche Aleksej. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del centrocampista offensivo classe ’95 che dovrà restare fermo per almeno due settimane a causa di unadial bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore russo, nella giornata odierna, ha iniziato a sottoporsi alle terapie del caso. Da valutare ancora Duvan Zapata che nella seduta mattutina si è allenato a parte. L’obiettivo è recuperarlo in vista della sfida di domenica 6 febbraio contro il Cagliari, in programma alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, lesione di secondo grado per #Miranchuk - giovannicoviel1 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Infortunio per uno degli uomini mercato dell’ #Atalanta ?? #Miranchuk costretto allo stop ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #… - LeBombeDiVlad : ?? Infortunio per uno degli uomini mercato dell’ #Atalanta ?? #Miranchuk costretto allo stop ?? #LBDV… - herzoa : @impusino @NicoSpinelli8 peccato sia rotto da 6 mesi... - herzoa : @LuigiFab21 @SantucciFulvio nessuno ne parla.... -