Ansia e depressione: ecco i 7 cibi che possono combatterle (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oltre il 40% degli italiani ha avuto un peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi a causa della pandemia, con una riduzione della qualità di vita in più del 60% dei soggetti e ripercussioni sul ritmo sonno-veglia in più del 30%. In più... Leggi su today (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oltre il 40% degli italiani ha avuto un peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi a causa della pandemia, con una riduzione della qualità di vita in più del 60% dei soggetti e ripercussioni sul ritmo sonno-veglia in più del 30%. In più...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, un ragazzo su 4 ha sintomi clinici da depressione, uno su 5 ha disturbi d’ansia: il doppio rispetto a prima… - r4inbowhair : ho bisogno che questa sessione finisca e che abbia 2 settimane di pace perché mi sto sentendo male. Per me la sessi… - xpiccolaanima : RT @ccartapesta: domani ho il primo esame dopo due anni passati in blocco causato da depressione ansia ricoveri psichiatrie e traumi non so… - TecnicaScuola : Adolescenti. Depressione e ansia raddoppiate dopo la pandemia -- - UnaTelaBianca : RT @SiamolaGente: 1 giovane su 4 soffre di depressione. 1 su 5 ha disturbi d’ansia. Restrizioni e limitazioni su scuola, sport, sulla vita… -