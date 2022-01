Alessandro Baricco operato | lo scrittore è stato sottoposto a un trapianto di cellule staminali

(Di giovedì 27 gennaio 2022): lo, 64 anni compiuti il 25 gennaio scorso, èa undipresso l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dove si trova ricoverato. La notizia dell’avvenuta operazione è arrivata pochi giorni dopo l’annuncio della malattia che lo ha colpito.diper loL’intervento sarebbeeseguito nelle ultime ore e, come riporta Ansa,avrebbe ricevuto la donazione di...

post trapianto staminali/ Come sta? "Terapia alta intensità?" Non solo, all'interno c'è una cappella adornata da volte raffiguranti il cielo stellato e i santi. Tuttavia, questa ...Torino - Il trapianto di cellule staminali eseguito oggi, giovedì 26 gennaio, su, malato di leucemia, si sarebbe svolto senza particolari complicazioni. L'intervento è stato effettuato al Centro Trapianti Cellule Staminali di Oncologia Medica dell'istituto di ...Alessandro Baricco operato: lo scrittore, 64 anni compiuti il 25 gennaio scorso, è stato sottoposto a un trapianto di cellule staminali presso l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiol ...Risulta tecnicamente riuscito il trapianto di cellule staminali per Alessandro Baricco, autore di opere come Novecento e Oceano mare che il 22 ...