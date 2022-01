Aggiornamento di Windows 11 a febbraio | quali novità?

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L’di11 diporta alcuni miglioramenti attesi da chi è riuscito ad aggiornare il proprio PC al nuovo OS Microsoft che ha ancora bisogno di molti miglioramenti. Con il prossimo update, Microsoft si occuperà di alcune delle parti incompiute di11. Lo scrive, in un post sul blog, Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft. La principale tra le nuove funzionalità sarà un’anteprima pubblica per le app Android in esecuzione in, una funzionalità promossa da Microsoft quando ha annunciato l’evoluzione del sistema operativo di Redmond nel giugno 2021.11 è lento? Si, molto più di10di11 diNel post di Panay, si legge che ...

Basta un PC con una GPU Nvidia dalla serie 10 in poi e il gioco è fatto: grazie all'... GPU: GeForce RTX serie 30, RTX serie 20, GTX serie 16, GTX 1080 Ti, GTX 1080 o Titan OS: Windows 11, le novità La novità più significativa è Public Preview, che permetterà agli utenti di utilizzare le applicazioni Android su Windows 11, senza la necessità di adoperare ... Microsoft ha provveduto da pochi minuti a rilasciare un nuovo aggiornamento cumulativo per la versione stabile di Windows 11 su PC e Tablet.