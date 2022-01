Violenza sessuale e lesioni aggravate: arresti domiciliari per un 31enne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, la Stazione Carabinieri di Airola ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un trentunenne, residente a Benevento, originario della Costa d’Avorio, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione dei delitti di Violenza sessuale e lesioni aggravate in danno di una sua connazionale. In particolare, l’attività investigativa svolta traeva origine dalla denuncia sporta dalla donna nell’immediatezza dei fatti, dopo essere stata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, la Stazione Carabinieri di Airola ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un trentunenne, residente a Benevento, originario della Costa d’Avorio, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione dei delitti diin danno di una sua connazionale. In particolare, l’attività investigativa svolta traeva origine dalla denuncia sporta dalla donna nell’immediatezza dei fatti, dopo essere stata ...

