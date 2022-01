Via al bike sharing, saranno 5 gli hub: 'Pronto l'appalto'. Ecco i tempi per la messa a punto del progetto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) MACERATA - Realizzazione e installazione di pensiline e - bike, è in corso la gara che si chiuderà entro fine mese per assegnare l' appalto , con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) MACERATA - Realizzazione e installazione di pensiline e -, è in corso la gara che si chiuderà entro fine mese per assegnare l', con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di ...

