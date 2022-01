Uncharted | Tom Holland svela la scena più difficile mai realizzata

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladell’aereo cargo nel nuovo film, secondo Tom, è stata la piùmaiTomdopo il successo di Spider-Man: No Way Home tornerà al cinema coninsieme a Mark Wahlberg Sony Pictures ha pubblicato un nuovo character poster per il tanto atteso film interpretato da Tom. Insieme al poster è stato rilasciato anche un video, incentrato sugli stunt che il giovane attore inglese ha dovuto eseguire sul set di, focalizzandosi soprattutto sulladell’aereo cargo, già vista nel trailer. Nel video in lingua originale, vediamo Tom, reduce dall’enorme successo di Spider-Man: No Way Home, esaminare nel dettaglio gli stunt ...

Advertising

LuciaVReina : @Gingy7891 Eravamo innocenti. Ma quanta tenerezza è vedere Tom Holland, quasi un 'bambino' nel film e adesso con No… - 4NewsItalia : Sony Pictures ha appena rilasciato un nuovo poster promozionale per il film di Uncharted. Questa volta, il protagon… - GianlucaOdinson : Uncharted: un nuovo poster con il protagonista Tom Holland - movietele : #UnchartedILFILM, #TomHolland parla della scena di stunt in cui vola fuori dall'aereo - glooit : Uncharted: un nuovo poster con il protagonista Tom Holland leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Uncharted Tom

Holland è Nathan Drake nel nuovo poster di, la pellicola tratta dalla saga di videogame prodotta da Naughty ...Il prossimo 17 febbraio, il film di Ruben Fleischer conHolland , arriverà nei cinema dello stivale. La divisione nazionale della Sony ha diffuso online un nuovo poster che vi proponiamo più in basso.La scena dell'aereo cargo nel nuovo film Uncharted, secondo Tom Holland, è stata la più difficile mai realizzata ...Tom Holland's upcoming action film, Uncharted, is all set to release on February 18 in India. The film also stars Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle and Antonio Banderas.