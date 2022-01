Un razzo SpaceX Falcon 9 a marzo impatterà con la Luna: il rischio è più che concreto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è un forte rischio di impatto fra la Luna, il satellite della Terra, e un razzo di SpaceX, precisamente un vettore Falcon 9. Lo scontro potrebbe verificarsi fra circa due mesi, il prossimo marzo, e la comunità astronomica è di conseguenza in allerta in attesa di comprendere nel dettaglio quanto potrebbe accadere. Falcon 9, 25/1/2022 – Computermagazine.itA darne notizia nelle scorse ore è stato di preciso Bill Gray, sviluppatore di software specializzati nel tracciamento dei detriti spaziali, e nuova poi rilanciata anche da ArsTechnica. Si tratta di un evento più unico che raro, visto che sarebbe la prima volta che un razzo, invece di ricadere sul nostro pianeta, va a scontrarsi appunto con il nostro satellite. Secondo i calcoli effettuati da Bill ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è un fortedi impatto fra la, il satellite della Terra, e undi, precisamente un vettore9. Lo scontro potrebbe verificarsi fra circa due mesi, il prossimo, e la comunità astronomica è di conseguenza in allerta in attesa di comprendere nel dettaglio quanto potrebbe accadere.9, 25/1/2022 – Computermagazine.itA darne notizia nelle scorse ore è stato di preciso Bill Gray, sviluppatore di software specializzati nel tracciamento dei detriti spaziali, e nuova poi rilanciata anche da ArsTechnica. Si tratta di un evento più unico che raro, visto che sarebbe la prima volta che un, invece di ricadere sul nostro pianeta, va a scontrarsi appunto con il nostro satellite. Secondo i calcoli effettuati da Bill ...

