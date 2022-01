Trofeo Calvia 2022 | Brandon McNulty | “Ottimo modo per iniziare l’anno”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oltre 60 chilometri di fuga solitaria per portare a casa una prima vittoria delgià davvero di qualità.si è imposto nella prima prova del Challenge di Mallorca, il. Lo statunitense ha battuto sul traguardo di Palmanova il compagno di squadra Joel Suter, abile a coprirlo nel momento clou della corsa, ed il nostro Vincenzo Albanese. Le parole dell’americano della UAE Emirates ai microfoni di Spaziociclismo: “Sono molto felice, è unper. È stata una giornata difficile, ma è stata davvero buona per me e anche per la squadra. Siamo anche arrivati ??secondi, quindi è fantastico“. Andando a ripercorrere la corsa: “Il percorso non ha proposto praticamente un ...

Dal plotone si è mosso molto incisivamente Brandon McNulty (UAE Team Emirates) che in solitaria è evaso, lasciando la compagnia dei big (da Alejandro Valverde passando per Emanuel Buchmann fino ad ...E per tornare al successo, Brandon McNulty ha fatto un numero: 65 chilometri di fuga e successo in solitaria nella prima prova della Challenge Maiorca, 155 km e traguardo a Palmanova (). ...Oltre 60 chilometri di fuga solitaria per portare a casa una prima vittoria dell'anno già davvero di qualità. Brandon McNulty si è imposto nella prima prova del Challenge di Mallorca, il Trofeo Calvia ...Il Spagna il 23.enne elvetico della Uae Emirates è stato preceduto dal compagno di squadra McNulty, giunto al traguardo in solitaria ...