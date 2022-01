Toronto aspetta Insigne | Perruzza | ' Tiro a giro e i consigli di Bradley Ora gli assist a Lorenzo'

Advertising

beppetill : Guarda cosa ti aspetta caro Insigne?? -

Ultime Notizie dalla rete : Toronto aspetta

La Gazzetta dello Sport

Ha iniziato la preparazione col suo, futura squadra di Lorenzinho in vista della prossima stagione. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta ......della Salernitana che perdeva Veseli al secondo 'giallo' e incassava il penalty di Lorenzo (,... gesto romantico senza più senso perché c'è una casetta in Canada che lo. La Salernitana ...Dieci punti su dodici nel mese più temuto: e dopo la sosta, per la supersfida con l’Inter, potrebbero tornare anche Koulibaly e Anguissa ...