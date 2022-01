Tom Holland presenta Zendaya ai genitori: prossimamente sposi? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) No, non siamo nel prossimo film di Spider-Man… Questa è la realtà (nessun metaverso o multiverso: o dimensione, come la chiamavamo una volta). Per la gioia dei fan dei Tomdaya, Tom Holland (25 anni) ha presentato la fidanzata Zandaya (sua coetanea) ai genitori. Dai red carpet alla casetta di Londra dove vivono Nicola Elizabeth Frost, fotografa, e Dominic Anthony Holland, comico, attore e autore. Il passo è stato lunghissimo (i due si amano dal 2016) e brevissimo insieme. Le foto e il racconto in esclusiva sono dei Daily Mail. Leggi su amica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) No, non siamo nel prossimo film di Spider-Man… Questa è la realtà (nessun metaverso o multiverso: o dimensione, come la chiamavamo una volta). Per la gioia dei fan dei Tomdaya, Tom(25 anni) hato la fidanzata Zandaya (sua coetanea) ai. Dai red carpet alla casetta di Londra dove vivono Nicola Elizabeth Frost, fotografa, e Dominic Anthony, comico, attore e autore. Il passo è stato lunghissimo (i due si amano dal 2016) e brevissimo insieme. Le foto e il racconto in esclusiva sono dei Daily Mail.

