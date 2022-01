Take Away: il manifesto dell’Antidoping (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il doping è esattamente così che lo vivi Giuliana Salce Debolezza e coraggio. Smarrimento e rinascita. Cadute rovinose e salite faticose. Il buio. E poi la luce in fondo al tunnel. Un tabù svelato. La paura di non farcela. La forza di denunciare. Di dare un nome, una forma a quel fantasma chiamato doping. Ha debuttato nelle sale cinematografiche lo scorso 20 gennaio Take Away, il lungometraggio di Renzo Carbonera che vede protagonisti Libero De Rienzo e Carlotta Antonelli. Un manifesto dell’anti doping Giuliana Salce Un film vero, senza finzione. Che, in modo reale, fa vedere cos’è e come ti può uccidere, dentro e fuori, il doping. A descriverlo così è Giuliana Salce. Romana, classe 1955, ha portato l’Italia sul tetto del mondo nell’Atletica Leggera, specialità “marcia”. Medaglia d’Oro ai Campionati del Mondo di Parigi ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il doping è esattamente così che lo vivi Giuliana Salce Debolezza e coraggio. Smarrimento e rinascita. Cadute rovinose e salite faticose. Il buio. E poi la luce in fondo al tunnel. Un tabù svelato. La paura di non farcela. La forza di denunciare. Di dare un nome, una forma a quel fantasma chiamato doping. Ha debuttato nelle sale cinematografiche lo scorso 20 gennaio, il lungometraggio di Renzo Carbonera che vede protagonisti Libero De Rienzo e Carlotta Antonelli. Undell’anti doping Giuliana Salce Un film vero, senza finzione. Che, in modo reale, fa vedere cos’è e come ti può uccidere, dentro e fuori, il doping. A descriverlo così è Giuliana Salce. Romana, classe 1955, ha portato l’Italia sul tetto del mondo nell’Atletica Leggera, specialità “marcia”. Medaglia d’Oro ai Campionati del Mondo di Parigi ...

robecuom : @26julymovement Ci sempre quel take away che fa le patatine fritte vicino alla Bus Station lì a Vittoria? Quasi 30… - radiokemonia : Stai ascoltando: Berlin-Take My Breath Away (Love Theme from 'Top Gun') La musica anni 80 solo su… - matteozenatti : Siamo entrati da un cinese locale, notoriamente sempre vuoto. Ho visto un tavolo lunghissimo apparecchiato, ho chie… - c_drew_ : @heyalyshahey Djdjdjdjfjfjfjfjfjfjfjfjfjffjgjfjfj take the SIMS away from us IMMEDIATELY. - dagostinoLucia3 : @GrandeFratello Ciao Alessandra D'Agostino di cassino : 'Take my breath away' per Alex e Sole -