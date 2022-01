Signorini nega l’incontro con un prete a Basciano e lui chiede a Sophie di pregare insieme per liberarsi dal peccato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alessandro Basciano qualche notte fa ha furiosamente litigato con Sophie Codegoni ed in un momento di rabbia ha giurato su suo figlio che non avrebbe dormito più con lei. Un giuramento fatto sull’onda dell’ira che ha poi cercato di sciogliere chiedendo l’ausilio di un prete. La richiesta di poter parlare con un prete Alessandro Basciano l’ha fatta formalmente agli autori in Confessionale, ma ovviamente sia loro che Alfonso Signorini gli hanno risposto di no. “Ma ti pare che ora ti posso mandare un prete al GF? Vorrà dire che non dormirai più con Sophie!” gli ha risposto ironicamente il conduttore. Alessandro: ci sarà un prete qui vicino Barù: siamo a Roma c’è il Vaticano Il prete che si presenterà ... Leggi su biccy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alessandroqualche notte fa ha furiosamente litigato conCodegoni ed in un momento di rabbia ha giurato su suo figlio che non avrebbe dormito più con lei. Un giuramento fatto sull’onda dell’ira che ha poi cercato di scioglierendo l’ausilio di un. La richiesta di poter parlare con unAlessandrol’ha fatta formalmente agli autori in Confessionale, ma ovviamente sia loro che Alfonsogli hanno risposto di no. “Ma ti pare che ora ti posso mandare unal GF? Vorrà dire che non dormirai più con!” gli ha risposto ironicamente il conduttore. Alessandro: ci sarà unqui vicino Barù: siamo a Roma c’è il Vaticano Ilche si presenterà ...

