Sicurezza sul lavoro, Enbital propone corsi anche e-learning

Torna d'attualità la tematica della Sicurezza sul lavoro dopo l'ultimo incidente mortale registrato a Udine. Nei giorni scorsi nello stabilimento di Lauzacco di Pavia di Udine il 18enne L. Parelli ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una putrella di acciaio alla Burimec. Il giovane, che studiava nell'istituto professionale gestito dai salesiani, era al suo ultimo pomeriggio di stage. I soccorsi da parte degli operai dell'azienda sono stati immediati e di lì a poco sono arrivati alcuni equipaggi dei Vigili del fuoco di Udine, un'ambulanza e l'equipe medica dell'elicottero sanitario Fvg, ma per lo studente, deceduto sul colpo, non c'è stato niente da fare. Sulla scia di questo episodio Enbital propone alle istituzioni un cambio di rotta: prevedere per legge la formazione

