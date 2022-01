Sicurezza a Piazza della Concordia, summit in Prefettura (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo ha assicurato il sostegno interforze per garantire maggiore Sicurezza e contrasto all’abusivismo e alla contraffazione nell’area di Piazza della Concordia, a Salerno, sulla quale ha puntato l’indice e l’attenzione il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca chiedendo direttamente al ministro dell’interno Lamorgese di supportare un’azione di legalità per rimuovere una serie di situazioni di degrado. Dopo una serie di blitz che hanno visto in strada anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Salerno Claudio Tringali, lo stesso ha chiesto ed ottenuto questa mattina di avere un faccia a faccia con il prefetto di Salerno, i vertici delle forze dell’ordine e il comandante della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo ha assicurato il sostegno interforze per garantire maggioree contrasto all’abusivismo e alla contraffazione nell’area di, a Salerno, sulla quale ha puntato l’indice e l’attenzione il presidenteregione Campania Vincenzo De Luca chiedendo direttamente al ministro dell’interno Lamorgese di supportare un’azione di legalità per rimuovere una serie di situazioni di degrado. Dopo una serie di blitz che hanno visto in strada anche l’assessore alladel Comune di Salerno Claudio Tringali, lo stesso ha chiesto ed ottenuto questa mattina di avere un faccia a faccia con il prefetto di Salerno, i vertici delle forze dell’ordine e il comandante...

