Roma, sorpresa della squadra a Mourinho per il suo compleanno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tanti auguri José Mourinho. La Roma ha festeggiato con una torta, il compleanno del suo tecnico. E’ stato pubblicato anche un video sui social del club, mentre Mourinho spegneva le sue 59 candeline e successivamente tagliato la torta, tra gli applausi dello staff e dei suoi giocatori. Il portoghese poi ha esordito con un “Andiamo a lavorare dai…” dopo aver servito la prima fetta al capitano Lorenzo Pellegrini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tanti auguri José. Laha festeggiato con una torta, ildel suo tecnico. E’ stato pubblicato anche un video sui social del club, mentrespegneva le sue 59 candeline e successivamente tagliato la torta, tra gli applausi dello staff e dei suoi giocatori. Il portoghese poi ha esordito con un “Andiamo a lavorare dai…” dopo aver servito la prima fetta al capitano Lorenzo Pellegrini. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, festa a sorpresa della squadra a #Mourinho per il suo compleanno - sportli26181512 : Torta a sorpresa e applausi a Trigoria, è festa Roma per i 59 anni di Mou: Torta a sorpresa e applausi a Trigoria,… - glooit : Calcio: Roma; sorpresa squadra per i 59 anni di Mourinho leggi su Gloo - sportmediaset : Roma, sorpresa della squadra per i 59 anni di #Mourinho. #SportMediaset - infoitsport : La Roma festeggia Mourinho: ecco la sorpresa “special” della squadra – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sorpresa Torta a sorpresa e applausi a Trigoria, è festa Roma per i 59 anni di Mou La battuta del giorno, per ora, è quella di Massimiliano, tifoso della Roma, che in una radio, dopo aver visto il video di Mourinho nello spogliatoio , dice: 'Josè c'è ...contento della piccola sorpresa ...

Calcio: Roma; sorpresa squadra per i 59 anni di Mourinho Compleanno a Trigoria per Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso oggi compie 59 anni e prima dell'allenamento ha ricevuto una sorpresa da parte della sua squadra e Tiago Pinto. Candeline e torta con tanto di raffigurazione del murales dello street artist Harry Greb che ritrae lo Special One in vespa. Poi il soffio sulle ...

Sorpresa a Roma: un top player fa il turista e nessuno lo riconosce Corriere dello Sport Roma, sorpresa della squadra a Mourinho per il suo compleanno Tanti auguri José Mourinho. La Roma ha festeggiato con una torta, il compleanno del suo tecnico. E’ stato pubblicato anche un video sui social del club, mentre Mourinho spegneva le sue 59 candeline e ...

Torta a sorpresa e applausi a Trigoria, la Roma festeggia i 59 anni di Mou Per il compleanno dell’allenatore giallorosso tutta la squadra riunita (c’era anche Diawara al telefono). Migliaia di auguri sui social, dall'Uefa a Sergio Oliveira con una foto storica ...

La battuta del giorno, per ora, è quella di Massimiliano, tifoso della, che in una radio, dopo aver visto il video di Mourinho nello spogliatoio , dice: 'Josè c'è ...contento della piccola...Compleanno a Trigoria per Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso oggi compie 59 anni e prima dell'allenamento ha ricevuto unada parte della sua squadra e Tiago Pinto. Candeline e torta con tanto di raffigurazione del murales dello street artist Harry Greb che ritrae lo Special One in vespa. Poi il soffio sulle ...Tanti auguri José Mourinho. La Roma ha festeggiato con una torta, il compleanno del suo tecnico. E’ stato pubblicato anche un video sui social del club, mentre Mourinho spegneva le sue 59 candeline e ...Per il compleanno dell’allenatore giallorosso tutta la squadra riunita (c’era anche Diawara al telefono). Migliaia di auguri sui social, dall'Uefa a Sergio Oliveira con una foto storica ...