"Rifiuti tossici in Tunisia, veleni pronti a rientrare in Campania per formare nuove ecoballe" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti"Dalla Campania alla Tunisia e ritorno, per essere destinati a formare una nuova collina di ecoballe da ottomila tonnellate in una piana non meglio precisata del Salernitano. L'ultima beffa, unita al danno economico a spese dei contribuenti, è pronta a materializzarsi sull'asse Polla-Sousse. Finiti al centro di un conflitto diplomatico, i Rifiuti trasferiti in Tunisia "illegalmente", in quanto ritenuti pericolosi e tossici, sono pronti a far rientro in patria, a spese della Regione Campania e a seguito di un accordo trilaterale tra il governatore De Luca, il ministro Di Maio e il capo di Stato tunisino Kais Saied. Un "traffico" da mesi al centro di un'inchiesta della magistratura e che ha portato anche ...

