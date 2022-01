Quirinale: in Aula colloquio Giorgetti - Boschi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lungo colloquio nell'Aula di Montecitorio tra Giancarlo Giorgetti (Lega) e Maria Elena Boschi (Iv) durante la votazione per il presidente della Repubblica. Prima di andare a votare, il ministro ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lungonell'di Montecitorio tra Giancarlo(Lega) e Maria Elena(Iv) durante la votazione per il presidente della Repubblica. Prima di andare a votare, il ministro ha ...

Advertising

lorepregliasco : La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e r… - petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - iconanews : Quirinale: in Aula colloquio Giorgetti-Boschi - mrdoppiaci : RT @lorepregliasco: La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e riaff… - Rossana86448038 : Quirinale, volano insulti in aula contro Mario Draghi: 'Usurpatore, alieno, nemico personale'. Chi apre il fuoco -