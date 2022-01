Quirinale, dopo l’indegna figura di ieri i grandi elettori ‘fanno i nomi’: Mattarella e Crosetto i più votati. Da domani si fa sul serio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ora la clessidra si appresta ad essere nuovamente capovolta per iniziare a dare finalmente un senso a questi scrutini, quindi non più per dare tempo ai vari schieramenti di elaborare accordi e strategie all’insegna di un personale ritorno. Dunque, quella ripetuta oggi alla Camera si ipotizza essere stata l’ultima, per entrare poi già domani nella ‘sostanza’. Quirinale: dopo l’indegna figura di ieri – hanno votato vip ed artisti – oggi i grandi elettori sono tornati ‘a fare i nomi’ Una terza votazione ugualmente ‘inutile’, ma tuttavia ‘indicativa’, quella andata in scena nell’ambito delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Intanto, dopo la pessima figura di ieri, dove i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ora la clessidra si appresta ad essere nuovamente capovolta per iniziare a dare finalmente un senso a questi scrutini, quindi non più per dare tempo ai vari schieramenti di elaborare accordi e strategie all’insegna di un personale ritorno. Dunque, quella ripetuta oggi alla Camera si ipotizza essere stata l’ultima, per entrare poi giànella ‘sostanza’.di– hanno votato vip ed artisti – oggi isono tornati ‘a fare iUna terza votazione ugualmente ‘inutile’, ma tuttavia ‘indicativa’, quella andata in scena nell’ambito delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Intanto,la pessimadi, dove i ...

