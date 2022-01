Quirinale 2022, Conte sta lavorando bene: sul Colle non devono sventolare bandiere di partito (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giuseppe Conte sta facendo un ottimo lavoro politico, evitando la sovraesposizione mediatica dei vecchi tempi e battendosi con tutte le sue forze e argomentazioni con i leader delle forze politiche. E questo lavoro, giorno dopo giorno, porta buoni risultati. In questo ore il M5S non solo è riuscito a liberare il campo da Berlusconi ma anche da percorsi obbligati, rimettendo al centro la democrazia parlamentare e la qualità delle istituzioni. Il M5S, con la determinazione dei suoi 235 grandi elettori, può dare il più grande contributo per uscire dalla contrapposizione tra destra e sinistra, spingendo per un nome super partes apprezzato da tutti i cittadini, perché sul nome del Presidente della Repubblica non deve e non può sventolare la bandiera di una fazione in gioco perché questa scelta metterebbe a rischio la prosecuzione del governo nel pieno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giuseppesta facendo un ottimo lavoro politico, evitando la sovraesposizione mediatica dei vecchi tempi e battendosi con tutte le sue forze e argomentazioni con i leader delle forze politiche. E questo lavoro, giorno dopo giorno, porta buoni risultati. In questo ore il M5S non solo è riuscito a liberare il campo da Berlusconi ma anche da percorsi obbligati, rimettendo al centro la democrazia parlamentare e la qualità delle istituzioni. Il M5S, con la determinazione dei suoi 235 grandi elettori, può dare il più grande contributo per uscire dalla contrapposizione tra destra e sinistra, spingendo per un nome super partes apprezzato da tutti i cittadini, perché sul nome del Presidente della Repubblica non deve e non puòla bandiera di una fazione in gioco perché questa scelta metterebbe a rischio la prosecuzione del governo nel pieno ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Conte: “Draghi? Abbiamo affidato al timoniere una nave ancora in difficoltà, non ci sono le condizi… - Italia_Notizie : Quirinale, a vuoto anche il terzo scrutinio: 125 preferenze per Mattarella, per Crosetto quasi il doppio dei voti d… - News24_it : Quirinale 2022, la diretta - Per Salvini 'la soluzione può essere vicina'. Muro Pd-M5s contro l'ipotesi Casellati.… -