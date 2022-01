Qualificazioni Mondiali 2022, Mancini: “A Palermo mi aspetto entusiasmo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roberto Mancini ha scelto il ‘Renzo Barbera’ di Palermo per il match contro la Macedonia e si aspetta tanto dalla città siciliana per spingere gli azzurri verso la finale playoff: “Abbiamo cercato uno stadio dove ci potesse essere entusiasmo e tutte le volte che la Nazionale va a Palermo c’è grande entusiasmo e lo stadio pieno. Il campo oggi è in buone condizioni e credo che a marzo potrà essere ottimo“. Queste le affermazioni del tecnico della Nazionale sulla scelta dello stadio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robertoha scelto il ‘Renzo Barbera’ diper il match contro la Macedonia e si aspetta tanto dalla città siciliana per spingere gli azzurri verso la finale playoff: “Abbiamo cercato uno stadio dove ci potesse esseree tutte le volte che la Nazionale va ac’è grandee lo stadio pieno. Il campo oggi è in buone condizioni e credo che a marzo potrà essere ottimo“. Queste le affermazioni del tecnico della Nazionale sulla scelta dello stadio. SportFace.

