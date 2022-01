Napoli, così funzionava la truffa delle patenti: 9 arresti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Poliziotti, funzionari e dipendenti dell’ufficio patenti della Prefettura. Figurano queste persone tra i 20 indagati a Napoli. Secondo gli inquirenti, in cambio di soldi, bloccavano le sospensioni delle patenti inflitte anche a persone trovate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto della droga. Napoli, truffa delle patenti L’ordinanza emessa dal gip di Napoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Poliziotti, funzionari e dipendenti dell’ufficiodella Prefettura. Figurano queste persone tra i 20 indagati a. Secondo gli inquirenti, in cambio di soldi, bloccavano le sospensioniinflitte anche a persone trovate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto della droga.L’ordinanza emessa dal gip diL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

mrocco1988 : @andrea_mila10 @AlberodiNatale_ @Pasqual01350178 @CalcioFinanza Ok abbiamo capito quindi il titolo da campione del… - MattiaSaetta : RT @ilnapoleso: Retroscena #Vlahovic: il #Napoli era la prima scelta del serbo, la #Juve la soluzione di ripiego (e pure temporanea) Le ci… - Debunker71 : @LeastSquares71 @rolandinoANZIO Se fosse così bene perchè anche se la società non dovesse essere in grado di aument… - GiTufano69 : @MarioPagnini @alesirigu70 @osv_angelo @moggifake Cioè... fami capire, trovi un articolo in cui si parla di persone… - giuli_valle : @grisou79 @Monica73774598 Ma cosa abbiamo fatto di male per avere gente così a Napoli? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli così Napoli, funzionari Prefettura e un poliziotto restituivano patenti sospese in cambio di soldi ... a un funzionario della Motorizzazione Civile di Napoli e a un appartenente alla Polizia di Stato, disposti a rendere inefficaci i verbali relativi all'applicazione delle sanzioni. Così, chi aveva ...

27 gennaio 2022 - Giorno della memoria. La Polizia di Stato ricorda l'estremo sacrificio di Filippo Palieri ... fu un Ex - Allievo della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, si laureò in Giurisprudenza a Roma ... Il Commissario non rivide più, così come da lui previsto e confidato al suo compagno di prigionia ...

"Legge Bacchelli per il maestro De Simone, così aiutiamo un grande napoletano" La Repubblica ... a un funzionario della Motorizzazione Civile die a un appartenente alla Polizia di Stato, disposti a rendere inefficaci i verbali relativi all'applicazione delle sanzioni., chi aveva ...... fu un Ex - Allievo della Scuola Militare Nunziatella di, si laureò in Giurisprudenza a Roma ... Il Commissario non rivide più,come da lui previsto e confidato al suo compagno di prigionia ...