Molinari all'esame dei big del ranking nel Farmers Open (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi Francesco Molinari scenda in campo in California al Farmers Insurance Open, torneo del PGA Tour. Il torinese viene dal sesto posto ottenuto la scorsa settimana, miglior piazzamento degli ultimi ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi Francescoscenda in campo in California alInsurance, torneo del PGA Tour. Il torinese viene dal sesto posto ottenuto la scorsa settimana, miglior piazzamento degli ultimi ...

Advertising

Mario_Molinari : RT @valy_s: Polipi all’utero, con emorragia. All’Ospedale Santa Chiara di #Pisa, una donna viene accusata di essere una NOVAX e non le fiss… - Mario_Molinari : RT @GiulioMarini2: Per tutti…suggerisco di leggere gli articoli 380 e 383 del codice di procedura penale…, quest’ultimo nella parte relativ… - Mario_Molinari : RT @intuslegens: #Draghi ha pianificato la distruzione economica dell'Italia. Le TI sono libere all'83%, Omicron è raffreddore, i morti son… - Molinari_onig : Mi sembra che tutto questo parlare di Ucraina, pandemia ed elezioni presidenziali stia ingiustamente togliendo visi… - FabioRodriquez : @F_Molinari che performance ???????????????????????????…mi hai tenuto sveglio fino all 1e30..grande ??????????… -