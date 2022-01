Milan, hai visto Adli? Niente gol da centrocampo per colpa… dell’arbitro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Capitan Yacine Adli ha sfiorato il gol dell'anno. Il giocatore del Milan ha segnato da centrocampo, ma l'arbitro glielo ha annullato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Capitan Yacineha sfiorato il gol dell'anno. Il giocatore delha segnato da, ma l'arbitro glielo ha annullato

Ultime Notizie dalla rete : Milan hai FMJ - Avrei preferito la salsa guacamole piccante del Messico ... mai rammentando Joseph Campbell che 'la caverna nella quale hai paura ad entrare, ha il tesoro che ... Il Milan era disposto con un centrocampo a due, ma Kruni era un po' qui un po' là e non giocava mai ...

Bucchioni: "Napoli vera anti - Inter, ha fatto risultati insperati quando gli mancavano tanti giocatori" ...'La pochezza di Milan e Juve ieri sera è stata imbarazzante. Ieri sera avevi una Juve che non aveva gioco e dovevi dargli la mazzata definitiva e invece non ha avuto coraggio. Per non perdere non hai ...

Milan, hai visto Adli? Niente gol da centrocampo per colpa… dell’arbitro Pianeta Milan Ibra "vede" il derby: l'infiammazione non è grave, filtra ottimismo Lo svedese è uscito al 28' di Milan-Juve a causa di un dolore al tendine d'achille. Pioli in pensiero in vista dell'Inter, ora i nuovi esami chiariranno i tempi di rientro in gruppo ...

Tavecchio: “Mali del calcio non solo i bilanci. In Nazionale meglio Pinamonti che…” A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex Presidente della FIGC, Carlo Tavecchio che ha detto la sua sulle società che hanno debiti ma spendono tanti soldi: "I ...

