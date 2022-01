MasterChef, domani torna la nuova puntata: verdetto del ballottaggio, ospite Lele Usai (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le sfide a MasterChef Italia non si fermano e corrono sul filo dell’equilibrio. Giovedì 27 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, i cuochi amatoriali continuano a darsi battaglia tra i fornelli a colpi di forchette e cucchiai, talento e originalità. Il tutto per conquistare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e tenere allacciato l’ambito grembiule. A inizio serata arriverà … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le sfide aItalia non si fermano e corrono sul filo dell’equilibrio. Giovedì 27 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, i cuochi amatoriali continuano a darsi battaglia tra i fornelli a colpi di forchette e cucchiai, talento e originalità. Il tutto per conquistare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e tenere allacciato l’ambito grembiule. A inizio serata arriverà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VelvetMagIta : #MasterChefIt, domani torna la nuova puntata: verdetto del ballottaggio, ospite Lele Usai #MasterChef #VelvetMag… - juurrei : Raga ma stasera c'è Masterchef o domani? - aralibra : #masterchef11 Pronti per domani sera? Il #ballottaggio e poi via, tante prove da non perdere #masterchefitalia #sky - Loveyoulost32 : se domani passo l'esame e accetto il voto la sera mi faccio una maratona degli episodi che mi sono persa di masterchef - Miami52481192 : RT @bruna_ambra: Il modo in cui non sapete lavorare. Inquadrature sempre sulle solite 4 persone che non interessano a nessuno. Inquadrature… -