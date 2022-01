Lecce, sei primo: 2 - 1 al Vicenza e Pisa superato. Meggiorini segna e piange (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Davanti a tutti. Con una prestazione esplosiva, continua e convincente, il Lecce supera 2 - 1 un Vicenza in difficoltà e sorpassa Pisa e Brescia: la squadra di Baroni sale così in vetta alla Serie B. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Davanti a tutti. Con una prestazione esplosiva, continua e convincente, ilsupera 2 - 1 unin difficoltà e sorpassae Brescia: la squadra di Baroni sale così in vetta alla Serie B. ...

