La strage in una palazzina di Licata: un uomo uccide quattro familiari e poi si toglie la vita (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una strage familiare all'alba nella zona periferica di Licata, in provincia di Agrigento. Questa mattina un uomo, al culmine di una lite per motivi ancora non chiari, ha imbracciato la propria arma da fuoco e ha sparato – uccidendoli – a quattro suoi familiari. Le vittime sono il fratello, la cognata e i suoi due nipoti di 11 e 15 anni. Dopo la sparatoria, l'uomo ha rivolto la stessa arma contro di sé nel tentativo di togliersi la vita. È stato trovato agonizzante in strada dai soccorritori e dalle forze dell'ordine e si è spento a bordo di quell'ambulanza che lo stava trasportando in ospedale.

