Italia Startup Visa, dal 27 gennaio le candidature: procedure semplificate (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per gli imprenditori residenti nei Paesi al di fuori dell'Eurozona e che sono intenzionati a fondare Startup nel Bel Paese c'è una novità: dal 27 gennaio prossimo riaprono le candidature per Italia Startup Visa, il programma del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Esteri per rendere attrattiva l'Italia agli investitori stranieri. Italia Startup Visa, infatti, prevede procedure semplificate per la burocrazia e la documentazione necessaria, a partire dal visto: per questo motivo è associato al programma Startup Hub che estende le agevolazioni anche ai cittadini non europei che già risiedono in Italia con regolare permesso di ...

