Inter, non solo Gosens: i bookmakers credono in Lazzari nerazzurro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robin Gosens è vicino all'Inter ma la società nerazzurra non si accontenta. Simone Inzaghi vuole rinforzi anche sull'altra fascia e la scelta potrebbe ricadere su Manuel Lazzari, come spiega Agipronews. Secondo gli esperti di Snai, l'arrivo del laterale biancoceleste vale 4 volte la posta mentre sale a 5 l'arrivo di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte. Leggermente più attardati il campione d'Europa con l'Italia Emerson Palmieri, giocatori di proprietà del Chelsea ma in prestito al Lione, e il terzino del PSG Layvin Kurzawa: l'approdo di entrambi giocatori nella Milano nerazzurra vale 6 volte la posta. SportFace.

