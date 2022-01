Intel | annullata dopo 12 anni la multa dell' antitrust UE Non è possibile provare che abbia danneggiato AMD

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Corte di giustizia’Unione Europea annulla lada 1,06 miliardi comminata adnel 2009: non èdimostrare che i forti sconti garantiti ai produttori per scegliere le CPUno avuto effetti anticoncorrenziali...

La valutazione della Commissione europea 'non permette di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente' le violazioni contestate nel 2009. A chi fosse interessato perché investe sul titolo, segnaliamo che Intel ha vinto il ricorso contro l'Antitrust europeo. È annullata di conseguenza la multa da 1,2 miliardi di dollari.