Il videogioco che aiuta i bambini a leggere meglio

Si parla spesso dei videogiochi come nemici della scuola e della cultura. C'è anche chi vede nei videogame dei chiari ostacoli all'alfabetizzazione. Ma, in realtà, i giochi elettronici possono aiutare i bambini a migliorare le loro capacità di lettura. Come? Videogames e bambini: i videogiochi sono utili per il loro sviluppo? (Pixabay) – curiosauro.itIl videogame che aiuta i bambini a leggere meglio Un team composto da ricercatori dell'Università di Ginevra (UNIGE) e scienziati dell'Università di Trento (UNITN) hanno sviluppato e poi testato un videogioco d'azione per bambini, pensato per sviluppare le loro capacità di lettura. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Human Behaviour, hanno chiaramente dimostrato che la capacità di ... Leggi su curiosauro

