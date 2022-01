Huawei P50 Pro e Pocket in Italia | prezzi e specifiche tecniche

Advertising

lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: HUAWEI P50 Pocket è lo smartphone pieghevole alla moda: Huawei introduce sul mercato un nuovo smartphone pieghevole: stia… - TuttoTechNet : Huawei P50 Pro e P50 Pocket ufficiali in Italia: esclusivi, belli e cari - MrGadgetTech : HUAWEI P50 Pocket è lo smartphone pieghevole alla moda: Huawei introduce sul mercato un nuovo smartphone pieghevole… - techprincess_it : La Serie P di #Huawei si aggiorna con due nuovi modelli: P50 Pro e P50 Pocket ?? - zazoomblog : Huawei P50 Pro e P50 Pocket ufficiali in Italia: esclusivi belli e cari - #Huawei #Pocket #ufficiali #Italia: -

Presentato in Cina alla fine dell'anno scorso, Pocket arriva ora in Italia senza perdere un briciolo del suo fascino, e rinnovando la sfida nel mondo dei pieghevoli a conchiglia, consacrati dalla serie Z Flip di Samsung. Pro è disponibile ufficialmente in Italia. Il top di gamma dell'azienda cinese, presentato in patria sul finire di luglio 2021 è da oggi in vendita nel nostro paese, e le carte in regola ...