Gf Vip 6 | Aldo Montano sul triangolo tra Soleil Sorge | Alex Belli e Delia Duran | “È tutta una montatura | hanno rotto le pa**e!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)non è di certo un uomo che non le manda a dire. La sua onestà intellettuale, il suo essere diretto e sincero sono state fra le qualità che lofatto amare dal pubblico del Gf Vip 6. Con la consueta schiettezza e l’ironia che lo contraddistinguono, lo schermidore olimpionico è intervenuto ai microfoni di Casa Chi per un’interessante chiacchierata, dove anche qui niente ha lasciato in sospeso! Incalzato dai giornalisti,si è espresso senza tanti giri di parole sulpiù famoso e ormai soporifero d’Italia: quello che vede protagonisti da mesi. Io di questa roba,sì ...