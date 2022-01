Flirt con le aziende. Il Cremlino prepara “incursioni minori” in Ucraina? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi in videoconferenza i responsabili di alcune grandi società italiane per discutere le relazioni commerciali, gli investimenti tra i due Paesi e le prospettive di un’ulteriore espansione dei rapporti d’affari. L’evento è stato promosso dalla Camera di Commercio Italo-Russa (Ccicr) in collaborazione con il Comitato imprenditoriale italo-russo presieduto da Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli. Con lui saranno presenti i dirigenti di Enel, Snam, UniCredit, Barilla e altre società italiane impegnate nel mercato russo. Se è vero che l’interscambio commerciale tra Russia e Italia ha visto un incremento di quasi il 44% nei primi nove mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portando a un valore di poco più di 20,2 miliardi di euro gli scambi, è altrettanto vero che la sfera economica è solo in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi in videoconferenza i responsabili di alcune grandi società italiane per discutere le relazioni commerciali, gli investimenti tra i due Paesi e le prospettive di un’ulteriore espansione dei rapporti d’affari. L’evento è stato promosso dalla Camera di Commercio Italo-Russa (Ccicr) in collaborazione con il Comitato imprenditoriale italo-russo presieduto da Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli. Con lui saranno presenti i dirigenti di Enel, Snam, UniCredit, Barilla e altre società italiane impegnate nel mercato russo. Se è vero che l’interscambio commerciale tra Russia e Italia ha visto un incremento di quasi il 44% nei primi nove mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portando a un valore di poco più di 20,2 miliardi di euro gli scambi, è altrettanto vero che la sfera economica è solo in ...

