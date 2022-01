Finalmente ufficiale la data di uscita del Samsung Galaxy S22, 2 settimane al lancio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ce ne è voluto di tempo ma Finalmente è stata resa ufficiale la data di uscita del Samsung Galaxy S22. Il produttore sudcoreano, con un ritardo mai accumulato per l’inoltro degli inviti al suo prossimo evento Unpacked, ha confermato il giorno della presentazione per i dispositivi. In realtà, le attese dei giorni scorsi sono state tutte rispettate e il keynote più che importante si svolgerà il prossimo 9 febbraio. Nell’immagine di inizio articolo, così come nel breve filmato teaser a conclusione di questo approfondimento, sono presenti alcuni elementi sui quali riflettere. Il riferimento all’esemplare S22 è palese: a corollario di una breve animazione d’effetto c’è il claim della prossima serie ossia “the epic standard”, come a sottolineare probabilmente la natura eccezionale del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ce ne è voluto di tempo maè stata resaladidelS22. Il produttore sudcoreano, con un ritardo mai accumulato per l’inoltro degli inviti al suo prossimo evento Unpacked, ha confermato il giorno della presentazione per i dispositivi. In realtà, le attese dei giorni scorsi sono state tutte rispettate e il keynote più che importante si svolgerà il prossimo 9 febbraio. Nell’immagine di inizio articolo, così come nel breve filmato teaser a conclusione di questo approfondimento, sono presenti alcuni elementi sui quali riflettere. Il riferimento all’esemplare S22 è palese: a corollario di una breve animazione d’effetto c’è il claim della prossima serie ossia “the epic standard”, come a sottolineare probabilmente la natura eccezionale del ...

