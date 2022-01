Advertising

emrato : RT @VitoLops: #Powell: 'Economia non ha più bisogno forte sostegno Fed'. E il Nasdaq dimezza i guadagni di giornata - TV7Benevento : **Fed: Powell, 'ancora niente deciso su riduzione bilancio, rialzo tassi a marzo'**... - Fulviocoin : RT @cavicchioli: Powell conferma che la politica monetaria della Fed entro marzo cesserà di essere espansiva, ma diventerà restrittiva solo… - VitoLops : #Powell: 'Economia non ha più bisogno forte sostegno Fed'. E il Nasdaq dimezza i guadagni di giornata - Michele27704896 : RT @cavicchioli: Powell conferma che la politica monetaria della Fed entro marzo cesserà di essere espansiva, ma diventerà restrittiva solo… -

Ultime Notizie dalla rete : **Fed Powell

Alle 20.30 (ora italiana), e' prevista la conferenza stampa del presidente Jerome. AAA - Pca 26 - 01 - 22 20:01:39 (0661)NEWS 5 NNNN"Ma fino a quando l'inflazione non rallenterà notevolmente, c'è il rischio che ladica e faccia ... Non solo, sarà importante capire anche come il governatoreintende gestire la riduzione del ...Traders work on the New York Stock Exchange floor in New York, Tuesday, Jan. 25, 2022. Stocks are closing lower on Wall Street Tuesday after another volatile day of trading. Technology companies like ...Separately, Fed Chair Jerome Powell gave the clearest sign yet that the first hike will arrive at the FOMC's next meeting. "I would say the committee is of a mind to raise the federal funds rate at ...