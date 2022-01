Facebook: come disattivare un account (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se sei intenzionata/o a lasciare i social network, in questo articolo ti mostriamo come disattivare un account Facebook Facebook è sicuramente il Social Media per eccellenza. La maggior parte degli utenti online, soprattutto sopra i 30 anni, se ha avuto accesso ad internet ha visitato almeno una volta questa piattaforma. Si tratta di un vero L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se sei intenzionata/o a lasciare i social network, in questo articolo ti mostriamounè sicuramente il Social Media per eccellenza. La maggior parte degli utenti online, soprattutto sopra i 30 anni, se ha avuto accesso ad internet ha visitato almeno una volta questa piattaforma. Si tratta di un vero L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Facebook come Messaggio in bottiglia "inviato" da una bimba di 8 anni in Scozia trovato in Norvegia dopo 25 anni Come riporta la Bbc , nel 1996, Joanna lasciò cadere una bottiglia con un messaggio da un ... La norvegese ha subito inviato un messaggio su Facebook a Joanna, ma la ragazza non l'ha notato fino a ...

Si chiude in favore di Fora SpA la vicenda legale avviata dal un ex dipendente ... vilipendere o far diventare nessuno il "mostro di Firenze" come lo stesso signor Conte ha avuto modo di affermare, sempre utilizzando la vetrina di facebook, pubblicando un altro infondato post. ...

