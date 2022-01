Eric Clapton: “I vaccinati sono vittime di ipnosi. Amici e partenti? Pensano che io sia uno svitato” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per un Neil Youg molto arrabbiato con Joe Rogan (leggi), c’è un Eric Clapton che invece lo approva. E che è stato, per suo stesso dire, allontanato da Amici e familiari perché “Pensano sia una svitato“. Rogan, conduttore del podcast The Joe Rogan Experience, si fa spesso portatore di teorie no vax e complottismi. Ecco che alla fine del 2021 ha invitato il virologo Robert Malone per parlare di come i vaccinati siano “vittime di ipnosi di massa“. Clapton ha detto al Real Music Observer che, a un certo punto, ha iniziato a vedere che questa teoria dell’ipnosi era “ovunque”. Dunque, verrebbe da invitare Clapton a sedersi un attimo. Il cantautore dice infatti di aver visto “un sacco di video su YouTube, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per un Neil Youg molto arrabbiato con Joe Rogan (leggi), c’è unche invece lo approva. E che è stato, per suo stesso dire, allontanato dae familiari perché “sia una“. Rogan, conduttore del podcast The Joe Rogan Experience, si fa spesso portatore di teorie no vax e complottismi. Ecco che alla fine del 2021 ha invitato il virologo Robert Malone per parlare di come isiano “didi massa“.ha detto al Real Music Observer che, a un certo punto, ha iniziato a vedere che questa teoria dell’era “ovunque”. Dunque, verrebbe da invitarea sedersi un attimo. Il cantautore dice infatti di aver visto “un sacco di video su YouTube, ...

