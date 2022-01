Dopo 12 anni e 6 processi assolto Briatore. Non evase il fisco con lo yacht. Revocato la confisca della barca e di 3,6 milioni. “Un vero calvario che si è fortunatamente concluso” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Corte d’Appello di Genova, Dopo 12 anni e 6 processi, ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone “perché il fatto non costituisce reato” nel processo che lo vedeva imputato per la vicenda dello yacht “Force Blue”. Briatore era a finito a giudizio per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull’Iva e per l’attività di charter. Il maxi yacht era stato sequestrato nel 2010, al largo della Spezia, mentre il manager era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio. I giudici della Corte d’Appello hanno Revocato la confisca dell’imbarcazione e dei 3 milioni e 600 mila euro. La Cassazione aveva annullato la sentenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Corte d’Appello di Genova,12e 6, haFlavioe altre tre persone “perché il fatto non costituisce reato” nel processo che lo vedeva imputato per la vicenda dello“Force Blue”.era a finito a giudizio per una evasione fiscale di oltre 3sull’Iva e per l’attività di charter. Il maxiera stato sequestrato nel 2010, al largoSpezia, mentre il manager era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio. I giudiciCorte d’Appello hannoladell’imzione e dei 3e 600 mila euro. La Cassazione aveva annullato la sentenza ...

