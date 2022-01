Covid, in Campania 12.854 positivi e 32 morti in 48 ore. Curva del contagio al 13,8% (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Campania fa registrare oggi 12.854 casi di positività al Covid-19, rilevati a fronte di 90.530 test processati (57.744 antigenici e 32.786 molecolari). In 8.758 sono risultati positivi all’antigenico, mentre 4.096 persone sono risultate positive al tampone molecolare. A comunicarlo è l’Unità di crisi della Regione, precisando che i dati tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 32 i deceduti, 20 morti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 102 (come ieri) i ricoveri ospedalieri in terapia intensiva, mentre i ricoverati in posti letto di degenza sono 1.394 (+14). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lafa registrare oggi 12.854 casi dità al-19, rilevati a fronte di 90.530 test processati (57.744 antigenici e 32.786 molecolari). In 8.758 sono risultatiall’antigenico, mentre 4.096 persone sono risultate positive al tampone molecolare. A comunicarlo è l’Unità di crisi della Regione, precisando che i dati tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 32 i deceduti, 20nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 102 (come ieri) i ricoveri ospedalieri in terapia intensiva, mentre i ricoverati in posti letto di degenza sono 1.394 (+14). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

