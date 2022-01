Come impedire a Google e Facebook di spiare tutto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anche se Google e Facebook rispettano le leggi sulla privacy attive in Unione Europea (GDPR), molte impostazioni di privacy troppo permissive tendono a rimanere comunque attive, specie quelle relative al monitoraggio delle attività online. Così senza accorgercene Google e Facebook raccolgono dati e informazioni sui video che vediamo, sulle pagine che apriamo su Internet, sulle ricerche che effettuiamo sui social e molte altre cose. Per impedire a Google e Facebook di spiare tutto quello che facciamo basterà essere più attenti con le impostazioni della privacy, scegliendo dove possibile solo le voci più restrittive. Vediamo insieme in questa guida Come aumentare la privacy sui nostri account Google e ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anche serispettano le leggi sulla privacy attive in Unione Europea (GDPR), molte impostazioni di privacy troppo permissive tendono a rimanere comunque attive, specie quelle relative al monitoraggio delle attività online. Così senza accorgerceneraccolgono dati e informazioni sui video che vediamo, sulle pagine che apriamo su Internet, sulle ricerche che effettuiamo sui social e molte altre cose. Perdiquello che facciamo basterà essere più attenti con le impostazioni della privacy, scegliendo dove possibile solo le voci più restrittive. Vediamo insieme in questa guidaaumentare la privacy sui nostri accounte ...

